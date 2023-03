Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schild eines Restaurants beschädigt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bärendorfstraße;

Unfallzeit: 30.03.2023, 18.00 Uhr;

Unbekannte haben am Donnerstag das Schild eines Restaurants in Bocholt beschädigt. Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr an der Bärendorfstraße. Nach Angaben einer Zeugin handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbernen Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um weitere Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell