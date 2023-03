Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Auf Kreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Barlo, Winterswijker Straße / Barloer Ringstraße;

Unfallzeit: 30.03.2023, 18.40 Uhr;

Zwei Autofahrer haben bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Bocholt Verletzungen erlitten. Ein 25-Jähriger war mit einem Van gegen 18.40 Uhr auf der Barloer Ringstraße aus Richtung Vardingholter Straße kommend unterwegs. In der Kreuzung mit der bevorrechtigten Winterswijker Straße stieß der Gevelsberger mit dem von rechts kommenden Pkw eines 21-Jährigen Bocholters zusammen. Der schwer verletzte 25-Jährige kam ins Krankenhaus. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell