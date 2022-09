POL-MK: Neunjähriger auf Renncart unterwegs

Altena (ots) - Zwischen dem 23.09 und dem 26.09 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Gottmecker Weg ein. Die Täter stiegen vermutlich über ein Badezimmerfenster in das Haus ein. Die Täter entwendeten in der Folge einen Tresor mitsamt Inhalt und eine Spardose. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02352/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

