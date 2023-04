Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beeinträchtigung der telefonischen Erreichbarkeit der Liegenschaft Menden

Menden (ots)

Die Liegenschaft in Menden ist derzeit noch immer nicht telefonisch erreichbar. Grund ist der Netzausfall von Freitag. In Notfällen ist die Polizeileitstelle unter 110 erreichbar. In weniger dringenden Fällen ist die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 erreichbar. (schl)

