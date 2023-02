Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in Neubrandenburg und Umgebung

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 03.02.2023 zum 04.02.2023 wurde in insgesamt fünf Wohnhäuser in Neubrandenburg und naher Umgebung eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Einfamilienhäuser ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Höhe des Stehlschadens ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 1300 EUR.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in den Abendstunden des 03.02.2023 und in der Nacht zum 04.02.2023 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Grünen Straße in Neubrandenburg, in der Ortslage Sponholz oder der Ortslage Cölpin bemerkt oder sogar den oder die Täter beobachtet? Hinweise können im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 5582 5224 oder dem Polizeirevier Friedland unter 039601 300 224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.

Im Auftrag Ina Gransow Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

