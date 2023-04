Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Zwei Einbrüche zur Urlaubszeit

Mainz (ots)

Am gestrigen Sonntag wurden der Polizei Mainz zwei Einbruchdiebstähle in Einfamilienhäuser in Mainz-Gonsenheim gemeldet. Betroffen waren jeweils ein Haus in der Finther Landstraße und der Kapellenstraße. Da die Hauseigentümer in beiden Fällen verreist waren, lässt sich der genaue Tatzeitraum nicht eingrenzen. Die Herangehensweisen an den beiden Objekten ähneln sich: Die Täter überwanden gewaltsam den heruntergelassenen Rollladen einer Terrassentür und gelangten dann durch das Einschlagen der Fensterscheibe ins Hausinnere. Erlangtes Diebesgut waren Schmuck und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder selbst Opfer eines Einbruchs geworden sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Urlaub sollte die schönste Zeit des Jahres sein. Damit es bei der Rückkehr in die eigenen vier Wände keine bösen Überraschungen gibt, sollten Sie, insbesondere in der Urlaubszeit, folgende Tipps beherzigen um das Risiko zu reduzieren, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden: - Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verschließen Sie daher alle Fenster, auch die höher gelegenen sowie Balkon- und Terrassentüren. - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - egal ob für kurze oder lange Zeit - schließen Sie Ihre Haustür ab. Eine nur in die Tagesfalle gezogene Haustür bietet keinerlei Sicherheit. - Lassen Sie die Rollläden nicht permanent herunter. - Nutzen Sie Zeitschaltuhren und Sensoren mit Bewegungsmeldern für die Beleuchtung im Haus oder der Wohnung. - Lassen Sie Ihren Briefkasten durch jemanden, dem Sie vertrauen (Familie, Nachbarschaft), leeren. - Lassen Sie nicht jeden an Ihren Urlaubsaufenthalten in sozialen Medien oder auf Anrufbeantwortern teilhaben. Auch Einbrecher haben daran Interesse. - Lassen Sie Mülltonnen zur Leerung durch jemanden auf die Straße stellen und wieder wegräumen. - Teilen Sie den Nachbarn Ihre Abwesenheit mit, damit diese auf Ihr/e Wohnung/Haus achten. Ihre Polizei berät Sie zudem kostenfrei, kompetent und produktneutral wie Sie sich mechanisch und elektronisch vor Einbrüchen schützen können. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Mainz Zentrale Prävention Telefon: 06131/65-3390 Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de Weitere Tipps und Hinweise, finden Sie unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

