Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 16.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Oldersumer Straße in Aurich aus einem unverschlossenen schwarzen Audi A 7 der Fahrzeugschein, ein Führerschein und eine nicht ganz unerhebliche Summe an Bargeld entwendet. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt auf der Zufahrt eines Wohnhauses. Zeugen, die Hinweise bezüglich dieses Diebstahls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Großefehn - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagnachmittag gelangten bisher unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in ein Wohnhaus, welches in der Straße Bietzefeld in Großefehn steht, und entwendeten hochwertigen Schmuck. Zeugen, die in dem besagten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 oder der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-914050 zu melden.

Aurich - Platzverweis nicht nachgekommen, Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten

In den späten Abendstunden von Samstagnacht kam es zu einem Einsatz der Polizei in einer Spielothek im Hoheberger Weg in Aurich. Eine dort anwesende, stark alkoholisierte, 56-jährige Frau aus Aurich wollte diese trotz mehrmaliger Aufforderung einer Angestellten nicht verlassen. Aus diesem Grund wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Im Laufe des Einsatzes wurden die eingesetzten Polizeibeamten von der Frau auf das Übelste beleidigt. Da sie dem ausgesprochenen Platzverweis der Polizei ebenfalls nicht nachkommen wollte, wurde sie in den polizeilichen Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 2 Promille. Gegen die Auricherin wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und der Beleidigungen eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagabend führten ein 55-jähriger Mann aus Bocholt und ein 21-jähriger Mann aus Aurich, wie sich bei einer Polizeikontrolle herausstellte, eine Probefahrt mit einem Pkw in der Wiesenstraße in Aurich durch. Der aus Bocholt stammende Mann wollte den Pkw kaufen, der Auricher ihn verkaufen. Das Problem hierbei war, dass der Pkw nicht mehr zugelassen war und somit auch keine Haftpflichtversicherung mehr für diesen vorhanden war. Somit wurden sowohl gegen den Verkäufer als auch den Verkäufer Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aurich - E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Am Samstagabend wurde in Aurich auf der Emder Straße der Führer eines E-Scooters von der Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Führer des E-Scooters, ein aus Aurich stammender 14-jähriger junger Mann, mit diesem im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, obwohl für den E-Scooter keine Pflichtversicherung vorhanden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führer des E-Scooters einer erziehungsberechtigten Person übergeben. Da der 14-jährige bereits strafmündig ist, wurde auch ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Aurich - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw unterwegs

Am Samstagnachmittag wurde im Stadtgebiet von Aurich ein Pkw von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der aus Dörpen stammende 27-jährige Führer des Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet, ein Bericht an die Führerscheinstelle gesandt und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl

In einem Warendiscounter im Einkaufszentrum Norder Tor ist es am Samstag gegen 18:00 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Ein 38-jähriger Mann aus Norden hatte dort mehrere Dosen eines koffeinhaltigen Getränks in seinen Rucksack gesteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde durch Mitarbeiter angesprochen, die Polizei wurde hinzugezogen. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme war der Mann geständig. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zudem erhielt er durch die Filialleitung ein 24-monatiges Hausverbot für sämtliche in Deutschland ansässigen Filialen des Discounters.

Großheide - Sachbeschädigungen

Am Poppenweg in Großheide, im dortigen Bereich der Grundschule, ist es am Samstag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter haben dort mehrere erst vor etwa 2 Wochen gesetzte Pflanzen aus dem Erdreich gerissen und achtlos weggeworfen. Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs haben die Pflanzen wieder eingesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob diese wieder anwachsen oder dauerhaft beschädigt wurden. Wer Hinweise auf verdächtige Personen rund um das Schulgelände machen kann, wende sich an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstagabend wurde gegen 21:30 Uhr, durch die Polizei Wittmund, in der Horster Straße in Friedeburg ein 27-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Fahrt war somit an Ort und Stelle vorbei und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell