Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag, den 15.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunkener Fahrzeugführer

Am Samstag, gegen 4 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Aurich im Schultrift in Südbrookmerland ein Transporter kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer des kontrollierten Fahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1 Promille. Dem 30-jährigen Fahrzeugführer aus dem Brookmerland wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde in Aurich durch Beamte ein E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den genutzten E-Scooter keine Haftpflichtversicherung bestand. Den 31-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherung. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Einbruch in Schule

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in Hinte in die dortige Grundschule ein. Mittels eines Pflastersteins wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Räumlichkeit betreten. Zu einer gleichgelagerten Tat kam es in der gleichen Nacht bei der benachbarten IGS. Dort wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Ob Diebesgut erlangt wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 zu melden.

Norderney - Hundehalter werden leicht verletzt

Am frühen Freitagnachmittag greift ein American Staffordshire Terrier einen sieben Monate alten Hundewelpen an. Der Hundewelpe wird durch den Angriff verletzt. Beim Versuch die beiden Hunde zu trennen, werden die Hundehalter des Welpen ebenfalls leicht verletzt. Nach dem Niedersächsischen Hundegesetz zählt ein American Staffordshire Terrier zu den sog. gefährlichen Hunden und der Hundehalter ist dazu verpflichtet den Hund nur mit Maulkorb zu führen. Da der Hund keinen Maulkorb trug wird gegen die 32-jährige Hundehalterin u.a. ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Norden - Mann schlägt Umzugshelfer mit Baseballschläger

Am Freitagnachmittag kommt es bei einem Umzug zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlägt ein 25-jähriger Mann seinem 26-jährigen Umzugshelfer mit einem Baseballschläger auf die Schulter. Gegen den 25-jährigen Mann wird ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrer einer Sattelzugmaschine übersieht Fahrradfahrer

Am Freitagmittag befährt ein 22-jähriger Mann mit seiner Sattelzugmaschine die Straße Südring in Norden in Richtung Bundesstraße 72. Im Einmündungsbereich übersieht er einen 77-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Fahrradweg in Richtung Norden unterwegs war. Der Fahrradfahrer kommt dabei zu Fall. Der Geschädigte bleibt unverletzt. Das Fahrrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Gartenzaun beschädigt

In der Nacht zu Sonnabend beschädigten derzeit unbekannte Täter einen Gartenzaun in der Rudolf-Eucken-Straße in Esens. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund (04462-9110) zu melden.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

