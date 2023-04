POL-AUR: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Verkehrsunfall-Statistik 2022 der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Reifen zerstochen Ein Auto ist am Mittwoch in Norden beschädigt worden. Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Westerstraße zerstachen Unbekannte den Reifen eines blauen Opel Astra. Die Tat ereignete sich zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr