Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter tritt 17-Jährigen im fließenden Verkehr vom Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag kam es an der "Iburger Straße" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-Jähriger befuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Iburger Straße in Richtung Rosenplatz. In Höhe der "Wörthstraße" kam ihm auf dem Radweg ein, in die falsche Richtung fahrender, Radfahrer entgegen. Der "Falschfahrer" trat unvermittelt nach dem Jugendlichen, sodass dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Passanten wurden auf den Verletzten aufmerksam und wählten den Notruf. Der Täter flüchtete mit seinem Zweirad in stadtauswärtige Richtung.

Er wird aber wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 60 Jahre alt - lichtes, graues Haar - grauer Bart - südländisches Erscheinungsbild - Bekleidung: blaue Jeans, dunkler Parka - Fahrrad: eher älteres Hollandrad

Die Osnabrücker Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall sowie zum flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise unter 0541/327-3103 oder 0541/327-2115.

