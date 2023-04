POL-AUR: Stedesdorf - Pedelec gestohlen

Landkreis Wittmund (ots) - Brandermittlung Holtgast - Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes Am Montag kam es zu einem Brand in Holtgast. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 14.30 Uhr ein landwirtschaftliches Gebäude in der Kirchstraße in Fulkum in Brand. Personen oder Tiere befanden sich nicht in dem betroffenen Gebäude, das komplett ausbrannte. Rund 140 Kräfte der Feuerwehren waren im Einsatz sowie der ...

