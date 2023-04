Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Jugendlicher verletzt

Norderney - Körperverletzung

Ihlow - Diebstahl auf Baustelle

Norden - E-Scooter aus Garage gestohlen

Norden - Einbruch in Bäckerei

Landkreis Aurich (ots)

Norderney - Jugendlicher verletzt

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Wochenende auf Norderney. Mehrere Jugendliche trafen sich am Samstagabend beim Osterfeuer im Bereich der Weststrandstraße, als gegen 23 Uhr einer von ihnen offenbar mit einer Softair-Pistole schoss. Das Projektil traf einen Jugendlichen aus der Gruppe im Auge. Der 15-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus und von dort in eine Spezialklinik gebracht werden. Gegen den 16-jährigen mutmaßlichen Schützen wird nun ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 zu melden.

Norderney - Körperverletzung

Zwei Männer sind in der Nacht zu Sonntag auf Norderney aneinandergeraten. Gegen 0.45 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen zwischen einem 33-Jährigen und einem 23-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Kirchstraße, Ecke Poststraße. Im weiteren Verlauf schlug der Ältere dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht. Der 23-Jährige schlug ebenfalls zu. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 04932 92980 zu melden.

Ihlow - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Ihlow hat sich in der letzten Woche ein Diebstahl ereignet. An der Emder Straße montierten Unbekannten von einem Bagger zwei gelbe Rundumleuchten ab und entwendeten sie. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 03.04.2023, 17 Uhr, bis Dienstag, 11.04.2023, 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - E-Scooter aus Garage gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende aus einer Garage in Norden einen E-Scooter gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Garage im Feldpfad und entwendeten das Kleinstfahrzeug mit Versicherungskennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in Norden ist am Montagabend eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Betrieb in der Westerstraße und durchsuchten die Innenräume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

