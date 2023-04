Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Tödlicher Verkehrsunfall/Upgant-Schott - Hundehalter gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstag ist es in der Krummhörn zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Van-Wingene-Straße in Richtung Groothusen. Nachdem er den vor ihm fahrenden Pkw überholte, kam der Motorradfahrer nach derzeitigem Erkenntnisstand nach rechts von der Straße ab und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am Abend aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der Bereich der Unfallstelle war bis 17.20 Uhr gesperrt.

Upgant-Schott - Hundehalter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag in Upgant-Schott sucht die Polizei einen Hundehalter. Ein 64-jähriger Opel-Fahrer war gegen 8.30 Uhr bei Starkregen auf der Upganter Straße unterwegs, als ihm nach ersten Erkenntnissen ein freilaufender schwarzer Hund vor das Auto rannte. Es kam zum Zusammenstoß. Vermutlich wurde der Hund durch den Aufprall verletzt, er lief jedoch davon. An dem Opel entstand Sachschaden. Bislang konnte der Halter des Hundes nicht ermittelt werden. Es soll sich bei dem Tier um einen großen schwarzen Hund, möglicherweise einen Schäferhundmischling, gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell