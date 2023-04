Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Ostersonntag, 09.04.2023

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstähle aus Pkw

Am Samstag, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurden durch einen bislang unbekannten Täter aus einem geparkten Pkw in der Blücherstraße in Aurich mehrere Wertsachen entwendet. Zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw. Bei dieser Tat war der Pkw auf einem Parkplatz am Georgswall abgestellt. Auch hier wurden mehrere Wertsachen aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendet. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - ohne Versicherung gefahren

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 13 Uhr in Aurich wurde festgestellt, dass für den kontrollieren Pkw keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Zudem ergaben sich Zweifel an der Echtheit der Hauptuntersuchungsplakette, sodass die Kennzeichen sichergestellt wurden und die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Halter und den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Betrunkener Fahrzeugführer

Am Samstag gegen 16:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine augenscheinlich alkoholisierte Person ein Kraftfahrzeug an der Oldersumer Straße am Fahrbandrand abgestellt hätte. Durch die Beamten konnte die Person vor Ort angetroffen werden. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 2 Promille festgestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des 24-jährigen Fahrzeugführers sichergestellt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Auf dem Schoolpad in Aurich kam es am Samstag, gegen 21:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer kam dort aufgrund von Alkoholeinfluss mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und verursache alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Auch er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Aurich - Betrunkener Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 03:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Esenser Straße festgestellt, dass der Fahrzeugführer des kotrollierten Pkws nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Zudem mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels konnte der Beschuldigte wieder entlassen werden. Auch er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Südbrookmerland - Betrunkener Fahrzeugführer

Zu einem weiteren Fall, bei dem die Polizei einen alkoholisierten Fahrzeugführer feststellen musste, kam es gegen 03:49 Uhr im Bereich einer Diskothek in Südbrookmerland. Zeugen hatten beobachtet, wie ein augenscheinlich alkoholisierter Mann mit seinem Pkw vom Parkplatz der Diskothek gefahren war und die Polizei informiert. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch hier ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt. Nach Durchführung der Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins muss sich der 22-jährige Fahrzeugführer nun ebenfalls strafrechtlich verantworten.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, gegen 12:20 Uhr, auf der Esenser Straße in Aurich/Plaggenburg. Nachdem es dort zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen war, entfernte sich der Verursacher mit seinem Pkw in Richtung Wittmund. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW mit bulgarischen Kennzeichen handeln. Das Fahrzeug dürfte einen Schaden im vorderen Bereich aufweisen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht, gegen 03:00 Uhr, auf der Tom-Brook-Straße im Bereich der Einmündung zum Rüskeweg mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen war, entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug wurde vor Ort zurückgelassen und musste abgeschleppt werden. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

Im Rahmen der Brauchtumsfeuer musste die Polizei auch in diesem Jahr zu diversen Einsätzen ausrücken. Vielfach handelte es sich um Hinweise, die sich auf unerlaubte Müllentsorgung im Rahmen der Feuer bezogen. Dazu kamen mehrere gemeldete Ruhestörungen. In den meisten kontrollierten Fällen waren die Feuer ordnungsgemäß angemeldet oder die Verursacher zeigten sich einsichtig. In einigen Fällen von Ruhestörung oder Verstößen hinsichtlich der Auflagen zu den Brauchtumsfeuern wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Frau schlägt Mann ins Gesicht

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr gerieten in der Straße Im Horst in Norden eine 21-jährige Norderin und ein 25-jähriger Norder in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug die Frau dem Mann mehrfach ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Die 21-jährige Frau wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Norden - Mann verbrennt Abfälle

Am frühen Samstagabend gegen 19:45 Uhr erhielt die Polizei Norden einen Hinweis auf ein Osterfeuer im Heitsweg in Norden, von welchem extrem schwarzer Rauch und erheblicher Gestank ausgehe. Bei der folgenden Überprüfung wurde festgestellt, dass vor Ort unterschiedliche Abfälle verbotenerweise verbrannt wurden. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Feuer weder angemeldet noch beaufsichtigt wurde. Gegen einen 48-jährigen Mann aus Norden, welcher für das Feuer verantwortlich war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Zwei PKW bei Verkehrsunfall erheblich beschädigt

Am Samstagnachmittag um 15:25 Uhr kam es auf der Arler Straße in Großheide zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 81-jährige Frau aus Großheide fuhr mit einem PKW Mitsubishi auf der Arler Straße in Richtung Nenndorf. Beim Abbiegen in den Ostarler Weg stieß sie mit dem entgegenkommenden PKW Mazda einer 27-jährigen Frau aus Nenndorf zusammen. Die beiden Frauen blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch dermaßen beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Norden - Mit Kleinkraftrad ohne Versicherung unterwegs

Am frühen Samstagabend um 18:13 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Heringstraße in Norden eine 16-jährige Führerin eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Versicherung besteht. Sowohl die 16-jährige Jugendliche aus Norden als auch der 51-jährige Fahrzeughalter aus Norden müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Randalierer

Am Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, werden die Polizeibeamten zu einer Person in die Mühlenstraße in Wittmund gerufen, die dort randalieren soll. Vor Ort können die Beamten die Personen antreffen, die sich auch gegenüber den Beamten uneinsichtig verhält. Der alkoholisierte 35-jährige Wittmunder beleidigt die eingesetzten Beamten und kommt mehrfach einem Platzverweis nicht nach. Schließlich endete seine Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - PKW alleinbeteiligt gegen Baum

Am Sonntagmorgen, gegen 06:10 Uhr, verunfallt aus bislang ungeklärter Ursache eine 18-jährige PKW-Fahrerin in Friedeburg. Die Wittmunderin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Friedeburger Hauptstraße aus Richtung Reepsholt kommend in Richtung Strudden. In Höhe des Rathauses kommt sie alleinbeteiligt nach rechts von Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Baum. Der VW-Polo wird stark beschädigt und kommt mit herausgerissen Motorblock aus der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrzeugführerin erleidet glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Friedeburger Hauptstraße war kurzfristig durch die Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

