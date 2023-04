Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Donnerstag/Freitag, den 06./07.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unter Drogeneinfluss gefahren

Im Rahmen einer in Wiesmoor durchgeführten Verkehrskontrolle am gestrigen Vorabend wurde bei einem 21-jährigen Pkw-Führer festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Folge wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Dem jungen Wiesmoorer droht nun eine empfindliche Geldbuße.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Randalierende Person in Gewahrsam genommen

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen kurz vor vier Uhr, mehrere Anrufe hinsichtlich einer randalierenden Person in Aurich eingingen, trafen die Beamten am Einsatzort auf einen sehr aggressiv auftretenden 30-jährigen Auricher. Unvermittelt griff die offensichtlich alkoholisierte Person die Beamten an, welche hierdurch verletzt wurden. Die Person konnte zu Boden und letztlich mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und es wurde eine Blutentnahme zur Feststellung der tatsächlichen Beeinflussung durchgeführt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Großheide - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag kam es gegen 21:15 Uhr in der Straße Müntjedorf in Großheide zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Mofafahrer. Dieser befuhr die Straße Müntjedorf in Fahrtrichtung Großheider Straße und kollidierte dort mit der Beifahrertür des kurzzeitig am Straßenrand haltenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Mofafahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Großheide 04931/912760 oder Polizei Norden 04931/921-0

Hage - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Donnerstag kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Hage gegen 23:47 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte Täter hoben hier mehrere Gullydeckel auf dem Rad-/Fußweg aus. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hage 04931/973980 oder Polizei Norden 04931/921-0

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Fahrrad beschädigt

Unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag, in der Zeit von 15:00-15:45 Uhr, ein Herrensportrad, welches am Fischereihafen in Norddeich, in einem dortigen Fahrradständer, abgestellt ist. Es entstand durch das Verbiegen des Vorderrades ein Schaden von ca. 400-500 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden 04931/921-0

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Schuppeneinbruch

Unbekannte sind in Wittmund in einen Gartenschuppen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schuppen im Notiser Weg und entwendeten unter anderem einen Rasenmäher und eine elektrische Heckenschere. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen dem 27. März und 6. April. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

