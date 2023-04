Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Horsten - Zaun beschädigt

Kriminalitätsgeschehen

In Horsten ist am Wochenende ein Zaun beschädigt worden. In der Straße Hohemoor trennten Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen den Drahtzaun zu einem Pferdeplatz auf. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf verdächtige Personen in dem Bereich nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

