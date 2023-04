Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Einbruch in Lagerhalle

Landkreis Aurich (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Wiesmoor zu einem Firmeneinbruch. Ein Zeuge meldete der Polizei in den frühen Morgenstunden, dass sich mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Industriestraße verschafft hatten. Die Polizei war mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte im Nahbereich eine männliche Person antreffen und vorläufig festnehmen. Nach der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurde der 40-jährige Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen, auch die Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren, dauern an. Sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

