Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht/Esens/Bensersiel - Unfallflucht am Hafen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Auf dem Kurt-Schwitters-Platz in Wittmund hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein orangefarbener Dacia Sandero stand dort von 9.40 Uhr bis 11.30 Uhr auf einem Parkplatz. In diesem Zeitraum touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Wagen hinten rechts und flüchtete anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04462 9110.

Esens/Bensersiel - Unfallflucht am Hafen

Am Hafen in Bensersiel kam es in der vergangenen Woche zu einer Unfallflucht. Zwischen Montag, 27.03.2023, und Sonntag, 02.04.2023, stieß ein unbekannter Verursacher auf einem dortigen Parkplatz gegen einen VW Crafter und beschädigte diesen vorne links. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04971 926500.

