Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat geleert

Landkreis Sömmerda (ots)

In Bachra wurde am Mittwoch ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Dieser hing an einer Hauswand in der Hauptstraße. Unbekannte hatten den Automaten mit Gewalt geöffnet und aus dem Inneren Zigaretten und die Geldkassette gestohlen. Wann sich die Tat genau ereignet hat, ist noch unklar. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (JN)

