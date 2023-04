Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Ladendiebstahl/Marienhafe - Kühlschrank gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Ladendiebstahl

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Montag in Norden. Aus einem Discounter in der Gewerbestraße entwendeten zwei Männer gegen 12.40 Uhr einen Einkaufswagen voller Nahrungsmittel. Als sie angesprochen wurden, flüchteten sie. Im Nahbereich konnten die beiden 19 und 26 Jahre alten Männer von der Polizei angetroffen werden. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Marienhafe - Kühlschrank gestohlen

In Marienhafe sucht die Polizei Zeugen eines Diebstahls. Ein Gastronomiekühlschrank wurde am Sonntag zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich des Marktplatzes entwendet. Der fabrikneue schwarze Kühlschrank war gegen 18 Uhr durch eine Spedition angeliefert und hinter dem Gebäude einer Kneipe abgestellt worden. Für die Diebe war das mit Haltegriffen und Rollen ausgestattete Gerät trotz der Größe offenbar gut zu transportieren. Möglicherweise wurden sie bei der Tat beobachtet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04934 910590.

