Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Autofahrerin mit Baum kollidiert/Norderney - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Autofahrerin mit Baum kollidiert

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen in Großefehn mit einem Baum kollidiert. Sie fuhr gegen 7.50 Uhr mit einem Audi auf der Fiebinger Straße in Richtung Remels und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchierte dort einen Baum, lenkte nach links und kollidierte auf der anderen Straßenseite mit einem weiteren Baum. Die 20-Jährige blieb unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Norderney - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Montag bei einem Unfall auf Norderney verletzt worden. Die 73 Jahre alte Frau fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Kaiserstraße und wollte nach links zur Strandpromenade in die Moltkestraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 16-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

