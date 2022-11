Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen zu zwei mutmaßlichen Einbruchsdiebstählen in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Polizei sucht Zeugen zu zwei mutmaßlichen Einbruchsdiebstählen in Greifswald Nach zwei mutmaßlichen Einbruchsdiebstählen, die sich in der Nacht von Freitag, 11.11.2022 auf Samstag, 12.11.2022 in der Greifswalder Steinbecker Vorstadt ereignet haben, bittet die Polizei um Mithilfe aus Bevölkerung. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen in der Salinenstraße durch den oder die unbekannten Täter mehrere Lagerhallen aufgebrochen und Werkzeug entwendet worden sein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. In der Stralsunder Straße, nur wenige hundert Meter von der Saliner Straße entfernt, sollen unbekannte Täter einen Anhänger aufgebrochen und mehrere Werkzeugkisten entwenden haben. Eine Angabe zum entstandenen Stehlschaden kann derzeit nicht gemacht werden. Dieser kann jedoch mehrere 10.000 Euro betragen. Weiterhin wurden zwei Container sowie ein Transporter angegriffen. Dabei gelang es den Tätern jedoch nicht, in die Container und in den Transporter einzudringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben bzw. Angaben zu Tätern bzw. deren Aufenthalt machen können. Hinweise werden vom Polizeihauptrevier Greifswald unter Tel. 03834540224 und von jeder anderen Polizeidienstelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegengenommen. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

