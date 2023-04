Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autos zerkratzt/Norden - Taschendiebstahl/Aurich - Autos durchwühlt/Marienhafe - Pedelec entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Autos zerkratzt

In der Idzingastraße in Norden sind am Dienstagabend mehrere Autos beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten vor einem Wohnhaus den Lack eines BMW, eines Opel und eines Renault. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Taten ereigneten sich zwischen 22.20 Uhr und 23.55 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Taschendiebstahl

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Dienstag in einem Supermarkt in Norden. Ein bislang Unbekannter entwendete von einem 74 Jahre alten Mann zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr die Geldbörse aus der Jackentasche. Bei dem Tatort handelt es sich um einen Supermarkt in der Straße Am Markt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Autos durchwühlt

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Aurich mehrere Autos durchwühlt. Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen einen Peugeot in der Jahnstraße, einen VW T-Cross in der Von-Frerichs-Straße und einen Seat Ibiza in der Beethovenstraße. Die Pkws wurden nach Wertsachen durchsucht und waren offenbar unverschlossen. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Marienhafe - Pedelec entwendet

Unbekannte haben am Sonntag in Marienhafe ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Gazelle wurde um 16.30 Uhr vor einer Apotheke in der Rosenstraße abgestellt. Als der Besitzer gegen 19.45 Uhr zurückkehrte, war das Pedelec nicht mehr vor Ort. Wer Hinweise auf die derzeit unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 zu melden.

