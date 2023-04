Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Nach Unfall geflüchtet/Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag ist in Esens ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von 9.15 Uhr bis 14.15 Uhr fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen Seat und beschädigte dadurch die rechte Fahrzeugseite. Das silberne Auto war zum Tatzeitpunkt in der Straße Norderwall abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Wittmund - Unfallflucht

In Wittmund kam es zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von Samstag, 6.20 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, einen grauen Opel Corsa. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in der Schillerstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell