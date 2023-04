Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Berauscht Unfall verursacht und geflüchtet/Norderney - Unfallflucht/Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht/Norderney - Kontrollen bezüglich Verkehrssperre

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Berauscht Unfall verursacht und geflüchtet

Am Mittwoch kam es in Südbrookmerland zu einem Unfall mit anschließender Flucht. Gegen 21.30 Uhr übersah eine 38-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Tom-Brook-Straße in die Upender Straße einen 16-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Die Autofahrerin flüchtete vom Tatort. Durch Zeugenaussagen konnte sie jedoch kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie stand unter Einfluss von Medikamenten und wies eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille auf. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass nicht nur Alkohol, sondern auch Medikamente die Fahrsicherheit einschränken können. Im Beipackzettel ist vermerkt, ob ein Wirkstoff die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kann. Wer Medikamente einnimmt, sollte sich daher vor der Teilnahme am Straßenverkehr immer entsprechend informieren.

Norderney - Unfallflucht

Auf Norderney ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug stieß in der Marienstraße gegen einen Ford Transit, wodurch dessen linker Außenspiegel abbrach. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Tatzeit war zwischen 11.50 Uhr und 12.45 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 zu melden.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in Südbrookmerland. Ein grauer Audi Q7 wurde Dienstagabend, gegen 21.10 Uhr, auf einem Discounter-Parkplatz in der Ekelser Straße abgestellt. Am nächsten Morgen, um 9.10 Uhr, stellte der Besitzer einen Schaden an der hinteren, rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich zuvor unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norderney - Kontrollen bezüglich Verkehrssperre

Auf Norderney gilt seit Beginn der Osterferien im Innenstadtbereich wieder ein allgemeines Verkehrsverbot für Kraftfahrzeuge. Die Einschränkungen gelten bis Ende der Herbstferien. Polizeibeamte führen daher auf der Insel mobile und stationäre Kontrollen durch, um die Einhaltung der Verkehrssperre zu gewährleisten. Seit Sonntag hat die Polizei bereits 24 Verstöße festgestellt.

