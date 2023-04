Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Ostersamstag, 08.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Zwischen Montag, den 03.04. und Freitag, den 07.04. wurde in der Horumer Straße in Aurich/Walle durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen, dessen Inhalt daraufhin durch die Täter vollständig entwendet wurde. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Popenser Straße in Aurich zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein, auf dem Parkplatz abgestellter, VW Caddy beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

Wirdum - Schwein aufgefunden

Durch Anwohner wurde am Samstagmorgen ein freilaufendes Schwein in Wirdum an der Loppersumer Straße gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten konnte das entlaufende Schwein fröhlich im Dreck suhlend angetroffen werden. In den zurückliegenden Tagen war es bereits mehrfach zu einer Sichtung des Schweins gekommen. Der Eigentümer des Schweins ist nach wie vor unbekannt. Bei dem Schwein handelt es sich augenscheinlich um ein schwarzes Hängebauchschwein. Personen, die Angaben zu den Eigentumsverhältnissen des Schweins machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell