Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen gesucht/Wiesmoor - Kennzeichendiebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubdelikt in Norden. Eine 48-jährige Frau war in der Nacht zu Montag fußläufig im Mühlenweg unterwegs, als sie gegen 1.30 Uhr von einer männlichen Person angesprochen und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert wurde. Der Täter flüchtete anschließend mit den erbeuteten Gegenständen auf einem Fahrrad. Er soll ungefähr 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt sein, eine Kapuzenjacke und eine graue Mütze getragen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Wiesmoor - Kennzeichendiebstahl

Unbekannte haben in Wiesmoor ein Autokennzeichen entwendet. In der Zeit von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 4 Uhr, montierten unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines grauen Opel Corsa ab. Das Auto mit AuricherStädtekennung war zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück in der Straße Hauptwieke I abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

