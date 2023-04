Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Montag, 10.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schlägerei mit sechs Personen

Am frühen Montagmorgen kam es in einem Ortsteil von Aurich bei einer Diskothek zu einer Schlägerei zwischen sechs Personen. Alle beteiligten Personen wurden hierbei leicht verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es aus bisher noch genau zu klärenden Umständen zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, die jeweils aus drei Personen bestanden. Beteiligt waren fünf männliche Personen (ein 35-jähriger aus Südbrookmerland, ein 25-jähriger aus Hage, ein 22-jähriger aus Aurich, ein 20-jähriger aus Aurich und ein 22-jähriger aus Hamburg) und eine weibliche, 25-jährige aus Hage.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Frau stürzt alkoholisiert alleinbeteiligt mit dem Fahrrad

Am frühen Sonntagabend kam eine 57-jährige Frau aus Großefehn auf dem Karkweg in Großefehn mit ihrem Fahrrad zu Fall. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die gestürzte Frau nicht unerheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - unter BTM-Einfluss einen Pkw geführt

Ebenfalls am frühen Sonntagabend wurde auf der Kirchdorfer Straße in Aurich ein 18-jähriger aus Ihlow stammender Pkw-Führer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Anhand von durchgeführten Tests, im Zusammenhang mit polizeilichen Erkenntnissen des jungen Pkw-Führers in Bezug auf Drogenkonsum, bestand der dringende Verdacht, dass er den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Da er einen Urinvortest nicht durchführen wollte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Folgen waren ein Bericht an die Führerscheinstelle, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung einer Ordnungswidrigkeit.

Großefehn - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Sonntagabend, gegen 19:20 Uhr, kam es in Großefehn auf der Auricher Landstraße Ecke Meedeweg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein aus dem Regierungsbezirk Hannover stammender, 26-jähriger Pkw-Führer befuhr die Auricher Landstraße in Richtung Großefehn, als er plötzlich aus bisher unbekannten Gründen in Höhe der Straße Meedeweg nach links von der Fahrbahn abkam. Nachdem er zuerst mit einer dort befindlichen Leitplanke kollidierte, kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegen kommenden Pkw. Beide Insassen dieses Pkw, ein aus Aurich stammendes Ehepaar, der Fahrzeugführer war 82 Jahre alt, seine Beifahrerin 81 Jahre alt, wurde hierbei leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt werden. Bei beiden Fahrzeugen entstand vermutlicher ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf insgesamt ca. 20.000 Euro geschätzt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bedrohung mit Kuhfuß

Am Montag, gegen 00:00 Uhr, kam es im Dörper Weg in Norddeich zu einer Bedrohung. Nach einem zunächst verbalen Streit erhob der 46-jährige, aus Neukamperfehn stammende, Täter einen Kuhfuß und drohte damit dem 32-jährigen, aus Norden stammendem, Opfer. Zu einer Körperverletzung kam es nicht. Der Täter flüchtete zwar vom Tatort, ist aber namentlich bekannt. Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Osteel - Diebstahl

Aus einer Gaststätte in Osteel sind von Samstag auf Sonntag zwei Geldbörsen entwendet worden. Der Schaden beträgt über 1.000,- Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, kommt es auf dem Thünerweg in Großheide zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige aus Großheide übersieht beim Befahren der Straße Thünerweg mit ihrem PKW eine Verkehrsinsel. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wird Alkoholgeruch bei der Unfallfahrerin festgestellt. Ein Alcotest ergibt einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutentnahme wird bei der Fahrerin angeordnet, zudem wird der Führerschein sichergestellt. An der Verkehrsinsel entsteht kein Sachschaden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Burhafe - Körperverletzung

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen in Wittmund-Burhafe. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schlug ein 22jähriger Wittmunder einer 26jährigen Frau aus der Gemeinde Uplengen mit der Faust ins Gesicht und schubste sie in eine Hecke. Der 19jährige Wittmund und Begleiter der Frau soll daraufhin den Aggressor in den sog. Schwitzkasten genommen und ebenfalls geschlagen haben. Die Frau erlitt eine leichte Verletzung an Lippe und Kiefer. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wittmund - Sachbeschädigung

Am frühen Montagmorgen kam es in Wittmund, Breslauer Straße, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Audi. Ein alkoholisierter 25jähriger Wittmund schlug gegen den Pkw und verursachte mehrere Dellen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntagmorgen befuhr eine 18jährige Wittmunderin mit ihrem Pkw VW Polo die Hauptstraße in Friedeburg aus Reepsholt kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 100 geriet die junge Frau aus bisher noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von über 5000 Euro. Die Führerin des Pkw wurde nur leicht verletzt.

