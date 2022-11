Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221110-1-pdnms Zeugen nach Körperverletzung gesucht, Dänischenhagen

Dänischenhagen (ots)

Dänischenhagen/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 04.11.2022 um 21.15 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem PKW den Sturenhagener Weg in Dänischenhagen. Als er auf der Fahrbahn einen freilaufenden Hund sah, verringerte er seine Geschwindigkeit und hielt schließlich an. Der Hund hat hellbraunes Kurzhaarfell und ist etwa so groß wie ein Labrador. Er sprach den Hundehalter an und bat ihn, seinen Hund von der Straße zu nehmen und anzuleinen. Während des Gesprächs leuchtete der Hundehalter dem Fahrer mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Nach der Aufforderung, den Lichtkegel aus seinem Gesicht zu nehmen, erhielt der PKW-Fahrer einen Schlag ins Gesicht, wodurch er verletzt wurde. Der Hundehalter entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei Altenholz bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 0431/22000100.

