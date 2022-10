POL-BO: Erst Betrüger überführt, jetzt für die Polizei unterwegs: Walter August (68) zum Seniorensicherheitsberater ernannt

Bochum (ots) - Einen Schwerverletzten forderte ein Alleinunfall am Donnerstagmittag, 27. Oktober, in Bochum-Westenfeld. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Bochum war gegen 12.30 Uhr auf der Westenfelder Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben kam er in Höhe der Hausnummer 205 aufgrund einer Bodenwelle zu Fall. Bei seinem Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung ...

mehr