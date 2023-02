Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gangelt-Kreuzrath (ots)

An der Hauptstraße kam es am Samstag (25. Februar), gegen 23 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 49-jähriger Gangelter bemerkte einen weißen Kleinwagen mit niederländischen Kennzeichen, der in seiner Einfahrt parkte. Daraufhin sprach er den Fahrer an, um zu erfahren, warum dies der Fall war. Der unbekannte Fahrer fuhr daraufhin in Richtung der Ortschaft Birgden davon. An der Straße Ganter Heider hielt und wendete der Fahrer, er fuhr zurück und hielt in Höhe des Gangelters an. Dann stieg er aus dem Fahrzeug, schlug dem überraschten Mann mit der Faust ins Gesicht und fuhr davon. Der Täter war etwa 20 Jahre alt und hatte kurze dunkle Haare. Im Wagen befand sich auch ein Beifahrer. Dieser war etwa im selben Alter. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zum Täter oder zu seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell