Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall im Wald

Reutlingen (ots)

Ohmenhausen (RT): Bei Waldarbeiten in der Verlängerung des Haselnußwegs hat sich ein 45-Jähriger am Montagvormittag schwere Verletzungen zugezogen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der Mann kurz vor 9.15 Uhr dabei, Äste von einem liegenden Baum zu sägen, als ihn ein unter Spannung stehender Ast traf. Der Arbeiter, der Schutzkleidung und einen Helm getragen hatte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallort waren auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten und zwei Fahrzeuge und sieben Einsatzkräfte der Bergwacht ausgerückt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell