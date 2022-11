Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Diebesbande gefasst (Ammerbuch)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ammerbuch (TÜ): Einsatzkräfte des Polizeireviers Rottenburg haben im Lauf der vergangenen Woche sechs mutmaßliche Mitglieder einer rumänischen Diebesbande gefasst.

Die Beschuldigten waren aufgefallen, weil sie ab Montag (21.11.2022) täglich jeweils in den frühen Abendstunden in einem Einkaufsmarkt in Pfäffingen unterwegs waren. Als eine erste Auswertung der geschäftsinternen Videoüberwachung eindeutige Hinweise auf wiederholte Diebstahlsdelikte ergab, erstatteten Verantwortliche des Supermarkts am 24.11.2022 Anzeige. Da damit gerechnet werden konnte, dass die Bande auch an diesem Tag wieder in Erscheinung tritt, führte die Polizei entsprechende Observationsmaßnahmen durch. Kurz nach 18.15 Uhr konnten die Beschuldigten dingfest gemacht werden. Zwei von ihnen wurden in den Geschäftsräumen auf frischer Tat festgenommen. Für vier Komplizen klickten auf dem Parkplatz des Geschäfts die Handschließen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wird den sechs rumänischen Staatsangehörigen vorgeworfen, seit mindestens Anfang November mutmaßlich auf Bestellung beinahe täglich unter anderem Lebensmittel, Haushalts- und Kosmetikartikel in dem Supermarkt entwendet zu haben. Bei der auf richterliche Anordnung durchgeführten Durchsuchung einer Wohnung in einer Böblinger Kreisgemeinde, die der Bande offenbar als Unterschlupf diente, konnte umfangreiches Diebesgut beschlagnahmt werden.

Die Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der alle Beteiligte in Untersuchungshaft nahm. Die weiteren Ermittlungen zum Umfang der Diebstähle und weiteren Tatorten werden vom Polizeiposten Ammerbuch geführt. (ak)

