POL-RT: Mehrere Einbrüche, Verkehrsunfälle, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Einsatz wegen Hochzeitskorso

Einbruch in Wohngebäude

In der Zeit von Samstag 18.00 Uhr bis Sonntag 01.57 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre verschafften sie sich Zugang in das Wohngebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Metzingen (RT): Weitere Einbrüche

Bislang Unbekannte sind am Samstag in der Zeit zwischen 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Paulinenstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten eine Balkontüre in dem Zweifamilienhaus auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurden eine Tasche, ein Koffer und die Schublade einer Wohnwand durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zu einem weiteren Einbruch ist es in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 20.15 Uhr in einen Gewerberaum in der Ulmer Straße gekommen. Hier verschafften sich die Täter ebenfalls durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre Zutritt in das Gebäude. Es wurden ein Schlüssel und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. An der Balkontüre entstand geringer Sachschaden. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Metzingen (RT): Radfahrer contra Fußgängerin

Am Samstagabend ist es gegen 18.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Ein 13 -Jähriger befuhr mit seinem Mountainbike ohne Licht den Konrad- Adenauer- Platz aus Fahrtrichtung Heinemannstraße in Richtung Nürtinger Straße. Dabei übersah er eine achtjährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand keiner.

Münsingen (RT): Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum Samstag nach 01.00 Uhr sind bislang Unbekannte in ein Firmengebäude in der Dottinger Straße eingebrochen. Die Täter stiegen zunächst auf ein Vordach und hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Hier hebelten sie mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Den Tätern fiel ein bislang nicht näher zu beziffernder Bargeldbetrag in die Hände. Allein der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren.

Deizisau (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag zwischen 13.00 und 22.50 Uhr unbefugt Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Holderstraße verschafft. Einen im Garten direkt am Haus befindlichen Baum nutzten sie, um über ein Fenster ins Gebäudeinnere zu gelangen. Im Gebäude wurden mehrere Zimmer durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck in bislang unbekanntem Wert entwendet. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 03.00 Uhr ist auf der L 1204 im Bereich der neuen Anschlussstelle auf die A8 zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Der 33 -jährige Fahrer eines Pkw Audi A6 befuhr bei starkem Nebel die L1204 von Nellingen kommend in Richtung Stuttgart-Plieningen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er seine Geschwindigkeit nicht den vorherrschenden Witterungsumständen angepasst und prallte im Bereich der Auffahrt zur A8 frontal gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage. Sowohl die Lichtzeichenanlage wie auch der Audi wurden hierbei vollständig beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Der 33 -Jährige wie auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Zur Entfernung der völlig beschädigten Lichtzeichenanlage waren sowohl Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuhausen a.d.F. wie auch der Straßenmeisterei vor Ort.

Nürtingen/B313/AS Wendlingen/A8 (ES): Hochzeitskorso unterwegs - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 15.30 Uhr ist der Polizei ein Hochzeitskorso gemeldet worden, welcher zunächst auf der B 313, Höhe Oberensinger Straße, in Fahrtrichtung Plochingen aufgefallen ist. Mehrere Fahrzeuge standen dort an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage mit eingeschalteten Warnblinkanlagen. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, sollen sie Vollgas gebend mit quietschenden Reifen losgefahren sein. Auf der zweispurigen B 313 sollen die Fahrzeuge dann, auf beiden Fahrspuren fahrend, mehrfach bis auf etwa 30 km/h abgebremst und dann wieder stark beschleunigt haben, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer ausgebremst wurden. Weiterhin soll aus mindestens einem Fahrzeug des Konvois vermutlich mit einer Schreckschusspistole geschossen worden sein. Der aus etwa 10 Fahrzeugen bestehende Konvoi fuhr dann an der Anschlussstelle Wendlingen auf die A8 in Richtung Stuttgart auf. Hier verteilten sich die Fahrzeuge wiederum auf alle drei Fahrstreifen und verhinderten so, dass andere Verkehrsteilnehmer überholen konnten. Im Rahmen der eingeleiteten Maßnahmen konnten noch vier Fahrzeuge des Konvois im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen und insbesondere Fahrzeugführer, die durch den Konvoi behindert oder gefährdet wurden, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden.

Tübingen (TÜ): Einbruch und Einbruchsversuch

Am Samstag in der Zeit von 09.30 Uhr bis 22.15 Uhr sind Unbekannte durch das Aufhebeln einer Balkontüre in eine Wohnung im Tilsiter Weg eingedrungen. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und schließlich Bargeld entwendet. An der Balkontüre entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort.

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch ist es zwischen 11.15 Uhr und 19.15 Uhr in der Eugenstraße gekommen. Unbekannte versuchten gewaltsam ein Fenster zu öffnen, was allerdings misslang. Auch hier entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. In beiden Fällen hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Am Sonntagmorgen um 03.39 Uhr ist ein Radfahrer im Schleifmühleweg alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Der 36 -Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da er unter der Einwirkung von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Balingen (ZAK): Zwei verletzte Polizeibeamte nach tätlichem Angriff

Am Samstag gegen 21.30 Uhr ist es in der Wilhelmstraße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Ein 48 -jähriger Mann wurde durch eine Streife des Polizeirevier Balingen vor einem Parkhaus auf dem Boden liegend angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Alkoholwert von über 3 Promille, woraufhin er zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen werden sollte. Im Rahmen der dann durchzuführenden Maßnahmen trat der Mann gegen die beiden Polizeibeamten und führte zielgerichtete Faustschläge aus. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte er daraufhin zu Boden gebracht werden, wobei er jedoch weiterhin um sich trat und schlug. Gemeinsam mit einer weiteren unterstützenden Polizeistreife wurde er letztendlich unter erheblichem Kraftaufwand mittels Handschließen fixiert und im Anschluss in einem Streifenwagen zum Polizeirevier Balingen verbracht. Hierbei stieß er fortlaufend Beleidigungen und Bedrohungen aus. Ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch beide ihren Dienst fortsetzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem 48 -Jährigen eine Blutprobe entnommen. Da er auf dem Polizeirevier begann suizidale Absichten zu äußern, musste er an eine entsprechende Fachklinik überstellt werden.

