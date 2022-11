POL-H: Sehnde: Auto prallt gegen Baum - 36 Jahre alte Fahrerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Hannover (ots) - Am Samstag, 19.11.2022, sind infolge eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Waldstraße/ Walderseestraße in dem hannoverschen Stadtteil List zwei Personen lebensgefährlich bzw. schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ...

mehr