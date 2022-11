Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Zwei Pkw stoßen in der Einmündung zusammen - Zwei Fußgängerinnen werden lebensgefährlich bzw. schwer verletzt. Zeugen gesucht!

Am Samstag, 19.11.2022, sind infolge eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Waldstraße/ Walderseestraße in dem hannoverschen Stadtteil List zwei Personen lebensgefährlich bzw. schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover bog eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibiza gegen 15:30 Uhr von der Waldstraße kommend nach links in die Walderseestraße ein und blieb vor dem dortigen Fußgängerüberweg hinter einem verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug verkehrsbehindert stehen.

Zeitgleich kam ein 83 Jahre alter Fahrer mit seinem Audi A4 aus Richtung Burckhardtstraße und bog von der Walderseestraße nach links in die Waldstraße ab. Hierbei prallte er gegen den Pkw der 21-Jährigen. Infolgedessen kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Fußgängerinnen - Mutter (58) und Tochter (26), die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem dortigen Fußweg befanden. Anschließend durchbrach er noch eine Umfriedung und kam auf einem Grundstück an der Hauswand zum Stehen.

Die 26 Jahre alte Frau erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ihre Mutter stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Seat-Fahrerin und der Audi-Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Mit je einem Rettungswagen wurden die beiden Fußgängerinnen und der Audi-Fahrer zur weiteren medizinischen Behandlung in die Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei beziffert Gesamtschaden, der an den betroffenen Fahrzeugen, der Umfriedung, dem Garten und der Hausmauerecke entstand, mit circa 45.000 Euro. Die Polizei ermitteln gegen die 21-Jährige und den 83-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

