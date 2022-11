Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Die Abwesenheit von Wohnungsinhabern eines Mehrfamilienhauses in der Ruthsstraße hat ein noch unbekannter Täter offenbar ausgenutzt und sich Zugang zu den Räumen verschafft. Am Montag (14.11.) gegen 19.30 Uhr hatten Nachbarn die offenstehende Tür bemerkt und die Polizei informiert. Von dem ungebetenen Besucher fehlte bereits jede Spur, zurückblieb jedoch ein Schaden an der Tür und die Frage, ob er etwas erbeutet hat. Dies ist abschließend noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell