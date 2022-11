Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbrecher entwenden mehrere Pedelecs

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots)

Kriminelle flüchteten in der Nacht zum Dienstag (15.11.) zwischen Mitternacht und 5.15 Uhr mit vier neuen Pedelecs aus einem Zweiradgeschäft in der Erbacher Straße. Zuvor zerstörten die Einbrecher eine Scheibe, gelangten so ins Gebäude und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Eindringlinge einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell