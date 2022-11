Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einstellung der Vermisstenfahndung nach einem 79-jährigen Mann

Bensheim (ots)

Die Vermisstenfahndung nach einem 79-jährigen Mann, der seit Montagmorgen (14.11.2022, wir haben berichtet) vermisst wurde, kann eingestellt werden. Wir bitten die Bilder und die Öffentlichkeitsfahndung zu löschen und bedanken uns für die Unterstützung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 79-Jährige am Nachmittag unbemerkt auf ein Gerüst an einem Nebengebäude einer Schule in der Obergasse begeben. Noch bevor Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen eingeleitet werden konnten, war der Mann gegen 16.45 Uhr in die Tiefe auf den Schulhof gestürzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Für die Schülerinnen der Oberstufe, die sich zu dieser Zeit noch in der Schule befanden, erfolgte umgehend ein Betreuungsangebot durch ein Krisenintervensionsteam.

i.A. EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

