POL-DA: Hirschhorn: Autofahrerin fährt über Standfuß von Warnbake/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Hirschhorn (ots)

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin fuhr am Freitagabend (11.11.), gegen 20.25 Uhr, auf der Jahnstraße über einen von Unbekannten mitten auf der Fahrbahn platzierten Standfuß einer Warnbake. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Insgesamt wurden zwei Standfüße auf die Straße gestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

