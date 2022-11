POL-DA: Lorsch: Statt Milch Geld gezogen/Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) - Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (11.11.-14.11.) in die Räumlichkeiten des Bauhofes in der Schwimmbadstraße eingebrochen. Sie verschafften sich zunächst durch den Hintereingang Zutritt in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Kaffeebohnen, eine Kaffeemaschine sowie einen Laptop mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) ...

