PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher scheitern in Niedernhausen +++ Feuer beschädigt evangelische Kirche +++ Verletzte bei Zusammenstoß in Oestrich-Winkel +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Feuer beschädigt evangelische Kirche,

Walluf, Schöne Aussicht,

27.10.2022, 17:10 Uhr,

(mas) In Walluf wurde am Donnerstagabend die evangelische Kirche in der Straße "Schöne Aussicht" durch ein Feuer beschädigt. Zeugen alarmierten am frühen Donnerstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, da es in der offenen evangelischen Kirche in Walluf zu einem Brand gekommen war. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte konnten vor Ort mehrere Personen angetroffen werden, von denen zwei mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Noch während die Einsatzkräfte der Feuerwehr die mehreren kleinen Brandherde innerhalb der Kirche bekämpften, begann die Polizei mit der Tatortaufnahme. Im Rahmen der Zeugenbefragungen stellte sich heraus, dass eine zuvor ins Krankenhaus verbrachte 43-Jährige möglicherweise mit der Brandentstehung in Verbindung stehen könnte. Zeugen berichteten, dass sich die Dame zuvor verdächtig in dem Gotteshaus benahm und einen verwirrten Eindruck machte. Nachdem die allgemein-medizinische Behandlung im Krankenhaus abgeschlossen war, wurde die Tatverdächtige einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

2. Einbrecher scheitern in Niedernhausen,

Niedernhausen, Panoramastraße, Rautenweg, 24.10.2022, 11:00 Uhr - 25.10.2022, 04:30 Uhr; 26.10.2022, 19:00 Uhr - 27.10.2022, 07:15 Uhr,

(mas) In Niedernhausen scheiterten sowohl von Montag auf Dienstag, als auch von Mittwoch auf Donnerstag, Täter beim Versuch in Wohnhäuser einzubrechen. Allen Versuchen zum Trotz hielt in der Montagnacht ein Fenster im Rautenweg den Bemühungen der Einbrecher stand und zwang sie zur Aufgabe. Durch das Einwirken der Täter auf das Fenster entstand Sachschaden von geschätzt 2000EUR. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag blieben ebenfalls alle Versuche erfolglos, als die Unbekannten auf eine Hauseingangstür in der Panoramastraße einwirkten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 EUR. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt fliehen. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

3. Verletzte bei Zusammenstoß in Oestrich-Winkel,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße,

27.10.2022, 19:45 Uhr,

(mas) In Oestrich-Winkel kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der 18-jährige Fußgänger überquerte die Rheingaustraße im Ortsteil Mittelheim, als es zum Unfall kam. Ein 53-Jähriger BMW befuhr die Rheingaustraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte in die Rebhangstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der BMW-Fahrer den auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger und es kam trotz des eingeleiteten Bremsmanövers zum Kontakt zwischen beiden Beteiligten. Der Fußgänger wurde leicht verletzt musste aber in der Folge nicht weitergehend behandelt werden.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: B417, Gemarkung Hünstetten

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell