Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Soest (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstag, gegen 07.55 Uhr in Ampen. Eine 57-jährige Busfahrerin aus Welver fuhr auf der Schwefer Straße in Richtung der Werler Landstraße. Nachdem sie nach links auf die Werler Landstraße einbog, kam es zu einer Kollision mit einem von links kommenden 16-jährigen Rollerfahrer. Der Jugendliche aus Welver stürzte auf die Fahrbahn, verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell