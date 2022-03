Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener Geisterfahrer

Walshausen Autobahn A8 (ots)

Am 26.03.2022 wurde der Polizei um 22:10 Uhr ein "Geisterfahrer" auf der Autobahn A 8 aus Richtung Pirmasens kommend in Richtung Zweibrücken kurz vor der Anschlussstelle Contwig gemeldet. Die Mitteilerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Sportwagen nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern. Der Fahrer des Sportwagens habe daraufhin sein Fahrzeug auf der Autobahn gewendet und sei auf dem Seitenstreifen in Schlangenlinien in Richtung Pirmasens weitergefahren. Bei dem Wendevorgang sei es nach Angaben der Mitteilerin zu Gefahrensituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen, die aber ihre Fahrt fortsetzten und sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Kurz darauf konnte die Polizei Waldfischbach aufgrund telefonischer Hinweise über einen auffällig fahrenden Sportwagen diesen auf der L471 hinter Nünschweiler einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Ferrari war beidseitig unfallbeschädigt und war, vermutlich aufgrund eines Achsschadens, nur noch bedingt fahrbereit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 70-jährigen Fahrzeugführer ergab über 1,4 Promille. Im Nachgang konnte die korrespondierende Unfallstelle, eine Leitplanke entlang der A8 auf der Richtungsfahrbahn von Zweibrücken in Richtung Pirmasens zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen festgestellt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 100.000 Euro; der stark unfallbeschädigte PKW wurde abgeschleppt, dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell