Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Bensersiel - Unfall mit mehreren Verletzten

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Bensersiel - Unfall mit mehreren Verletzten

Am Montag hat es in Bensersiel einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Skoda samt angehängtem Wohnwagen auf der Bensersieler Straße in Richtung Esens. Gegen 10.40 löste sich offenbar der Anhänger und stieß mit einemNissan zusammen, in dem sich vier Personen befanden. Der Nissan wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert. Alle vier Insassen wurden dadurch leicht verletzt. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer, welcher hinter dem Nissan fuhr, konnte einen Zusammenstoß verhindern, landete aber ebenfalls im Graben. Er blieb unverletzt. Die Straße war bis 12.45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell