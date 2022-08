Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ettlingen (ots)

Am Montag kam es gegen 17.00 Uhr in der Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer die Dieselstraße von der Rheinstraße kommend in Richtung Zehntwiesenstraße. In Höhe des Wohnanwesens Dieselstraße 61 parkte zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Autofahrer seinen Pkw vermutlich aus einer Parktasche längs zur Fahrbahn aus und kollidierte hierbei mit dem BMW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Zehntwiesenstraße unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro. Der Pkw des Verursachers müsste im vorderen linken Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen. Den Angaben des Geschädigten zufolge handelte es sich um einen grauen Pkw.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07243 32000 an das Polizeirevier Ettlingen oder unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe.

