POL-AUR: Aurich - Unfallbeteiligte gesucht

Norden - Unfallflucht

Aurich - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Dienstag an einem Verkehrsunfall in Aurich beteiligt war. Gegen 13.10 Uhr fuhr die derzeit unbekannte Frau mit ihrem Auto auf dem Mühlenweg und wollte in die Egelser Straße einbiegen. Hierbei übersah sie eine 36-jährige Fahrradfahrerin und erfasste sie. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Autofahrerin soll zunächst an der Unfallstelle gewartet haben, war jedoch nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf. Sie soll etwa 18 bis 20 Jahre alt sein und einen dunklen Hyundai gefahren haben. Die Polizei bittet die Autofahrerin oder mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Eine Unfallflucht hat sich vergangene Woche im Feldpfad in Norden ereignet. Zwischen Mittwoch, 18.20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Hyundai Santa Fe am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf den Gehweg geschoben. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den derzeit unbekannten Verursacher unter der Telefonnummer 04931 9210.

Ein Autofahrer war am Dienstag in Aurich unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte den 22-Jährigen gegen 21 Uhr in der Innenstadt an und kontrollierten ihn. Der Verdacht, er stünde unter dem Einfluss berauschender Mittel bestätigte sich durch einen Vortest. Dieser verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstag in Norden bei einem Unfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 14.30 Uhr ein 36-jähriger Sprinter-Fahrer auf der Dammstraße in Richtung Herringstraße und setzte plötzlich zurück. Hierbei stieß er mit einem 69-jährigen Pedelec-Fahrer hinter dem Sprinter zusammen. Der 69-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

