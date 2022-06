POL-SBR-STADT: Polizei sucht Zeugen nach Pfeffersprayattacke im Nauwieserviertel

Saarbrücken - Innenstadt (ots) - Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde ein 58-Jähriger Mann aus Saarbrücken Opfer einer Bedrohung an einer Haltestelle in der Trierer Straße in Saarbrücken. Das Opfer geriet in einen verbalen Disput mit mehreren jungen Männern, die sich ebenfalls an der Haltestelle aufhielten. Im weiteren Verlauf wurde von den jüngeren Personen ...

mehr