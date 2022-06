Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Erhöhtes Einsatzaufkommen am Wochenende für die PI Saarbrücken-Stadt unter anderem mit Widerstandshandlungen und Angriffen gegen Polizeibeamte

Aufgrund der guten Wetterlage am Wochenende musste die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt insbesondere am Abend des 11.06.2022 zur Bewältigung zahlreicher Einsätze in der, von Passanten gut besuchten, Innenstadt ausrücken. Auch Widerstandhandlungen und Angriffe gegen Polizeibeamte zählten zu den Einsätzen.

Um 23:30 Uhr kam es im Bereich der Saarwiesen unterhalb des Staatstheaters zu einem öffentlichkeitswirksamen Einsatz. An hiesige Dienststelle erging zuvor die Mitteilung, dass sich in besagtem Bereich eine aggressive Person aufhalten würde, die aktiv die Konfrontation mit anderen Passanten suchen würde. Die Örtlichkeit wurde demzufolge unverzüglich durch mehrere Kommandos der PI Saarbrücken-Stadt aufgesucht. Vor Ort konnte der zur Rede stehende 23-Jährige festgestellt werden, wie dieser zuerst einen Kontrahenten verbal angriff und anschließend diesen mit Faustschlägen ins Gesicht traktierte. Der Störer musste in der Folge zur Verhinderung weiterer Angriffe kontrolliert zu Boden verbracht und anschließend dort durch mehrere Polizeibeamte fixiert werden. Hierbei leistete der deutsche Staatsbürger vehementen Widerstand gegen die Maßnahmen. Im Rahmen der Widerstandshandlung versuchte der Störer gezielt nach einer geholsterten Schusswaffe eines Beamten zu greifen und diese aus dem Holster zu entreißen. Dies konnte nur durch erhebliche Kraftanstrengung der eingesetzten Beamten verhindert werden. Während des Einsatzes kam es zu einem Solidarisierungseffekt bei den Begleitpersonen des Störers, die sodann auch versuchten, die Amtshandlung zu stören und den Beschuldigten zu befreien. Demzufolge mussten weitere Maßnahmen gegen die Begleitpersonen getroffen werden. Hierbei zeigte ein 25-jähriger Mann ein äußerst aggressives und provokantes Verhalten, das letztendlich auch in Schlägen in Richtung der eingesetzten Beamten mündete. Dieser Störer musste sodann ebenfalls zur Verhinderung weiterer Angriffe vor Ort fixiert werden. Hierbei leistete der Mann desgleichen vehementen Widerstand, sodass die Widerstandshandlungen lediglich durch Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerät gebrochen werden konnten. Während des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Das gesamte Einsatzgeschehen wurde durch mehrere vor befindlichen Schaulustigen beobachtet und auch vermehrt mittels Mobiltelefonen videografiert. Die Beschuldigten wurden im Anschluss zwecks Treffen weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Es wurden Strafverfahren aufgrund der verwirklichten Körperverletzung, sowie Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Am frühen Morgen, um 05:19 Uhr, kam es zu einem weiteren Einsatz aufgrund einer randalierenden Person in der Bahnhofstraße in der Innenstadt, vor einer dortigen Diskothek. Bei Eintreffen der Kommandos vor Ort schlug der erheblich alkoholisierte ausländische Mitbürger unvermittelt mit den Fäusten auf die Motorhauben der Streifenwägen. Da jegliche Ansprache in Richtung des Aggressors keinerlei Wirkung zeigte, musste dieser vor Ort fixiert werden. Hiergegen leistete der Störer erheblichen Widerstand und die Verbringung zur Dienststelle konnte nur durch äußerste Kraftanstrengung der eingesetzten Beamten durchgeführt werden. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades des Störers, als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten, wurde dieser vorerst in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Die Identität des Beschuldigten ist jedoch bislang unbekannt, da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte und keinerlei Angaben zu seinen Personalien leistete. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wird aufgrund einer zu vermutenden Fluchtgefahr beim Amtsgericht Saarbrücken Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt. Der Beschuldigte wird zeitnahe dem Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt.

