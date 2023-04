Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Südbrookmerland/Moorhusen - Verkehrsinsel überfahren/ Südbrookmerland - Zwei Verletzte/Norden - Autos touchiert und geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzunfalls am Mittwoch in Aurich. Gegen 10.50 Uhr touchierte in der Raiffeisenstraße vor einem Supermarkt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, möglicherweise mit einem Lkw, einen grauen Honda Accord Sedan an der Beifahrertür. Der Wagen stand nahe der dortigen Zulieferungszufahrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland/Moorhusen - Verkehrsinsel überfahren

Eine Unfallflucht hat sich am Wochenende in Moorhusen ereignet. Ein bislang Unbekannter war zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.35 Uhr, mit einem Fahrzeug auf dem Fehntjer Weg in Richtung Rüskeweg und überfuhr im Übergang eine dortige Verkehrsinsel. Es wurden dabei ein Verkehrszeichen und der Bordstein beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Südbrookmerland - Zwei Verletzte

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch bei einem Unfall in Südbrookmerland verletzt worden. Gegen 12.35 Uhr fuhr ein 33-jähriger Sprinter-Fahrer auf der Norder Straße in Richtung Emder Straße und übersah offenbar, wie vor ihm eine 32-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 33-Jährige fuhr auf das Heck des VW auf. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Autos touchiert und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch in Norden zwei Autos beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte touchierte in der Straße Brummelkamp in Fahrtrichtung Am Zingel zwischen 13 Uhr und 14 Uhr einen Mitsubishi und einen Opel am rechten Fahrbahnrand. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

